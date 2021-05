(Di lunedì 17 maggio 2021) L'israeliano ha colpito la notte scorsa 15della rete dei, detta 'Metro', dinel nord della Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Truppe di cielo e di terra dell'esercito israeliano stanno attualmente attaccando nella Striscia di Gaza. Lo ha det… - TgLa7 : ++ #Gaza, nuovo bilancio: 83 morti, 500 feriti ++ Anche 17 bambini. Esercito #Israele:'decine di terroristi' uccisi - Corriere : La pioggia di fuoco e le urla nella notte di Gaza Le prime immagini - Nourhan61941751 : Senza un esercito! Niente marina! Senza Air Force! Solo cittadini in abiti normali che si difendono! Ecco perch… - CorriereQ : Gaza: esercito, colpiti 15 chilometri di tunnel Hamas -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza esercito

"L'attacco - ha aggiunto il portavoce - ha fatto parte di una più larga operazione dell'per colpire in maniera significativa il sistema sotterraneo terroristico".. 17 maggio 2021'Questo attacco faceva parte di un'ampia operazione dell'IDF per danneggiare in modo significativo il sistema sotterraneo delle organizzazioni terroristiche a', ha riferito l'. Coa/int5 -...Colpita anche l'abitazione del capo dell'ufficio politico di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, e di suo fratello, Muhammads Sinwar, a Khan Yunis. L'esercito israeliano ha "colpito più di 1.000 obiettivi a ...L’esercito israeliano ha colpito la notte scorsa ... attacchi aerei sferrati questa notte da Israele sulla Striscia di Gaza. Bombardamenti "più pesanti, su un’area più ampia e durati più ...