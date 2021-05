Evento, L’altra metà del cielo, in onda su RAI 5 (Di domenica 16 maggio 2021) Nella domenica di RAI 5, un Evento proposto agli amanti di Vasco Rossi. Si tratta di un balletto dedicato alle donne, sulle canzoni più importanti del grande Vasco. Alcune delle canzoni usate saranno Albachiara, Susanna, Silvia, Anima Fragile. E poi anche Brava, Gabri, Incredibile Romantica, Brava Giulia, Delusa, Jenny, Laura, Sally, Un Senso. L’Evento fu pensato nel 2012 e messo in scena al Teatro alla Scala. Il corpo di ballo si muove a passo di danza su queste canzoni incarnano ben tre tipologie di donna, ovvero le muse ispiratric di Vasco: Albachiara, Silvia e Susanna. Le tre adolescenti vengono raccontate negli anni della spensieratezza della crescita e delle delusioni. Scene di Robert Israel, costumi Nana? Cecchi. Regia televisiva a cura di Lorena Sardi. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 16 maggio 2021) Nella domenica di RAI 5, unproposto agli amanti di Vasco Rossi. Si tratta di un balletto dedicato alle donne, sulle canzoni più importanti del grande Vasco. Alcune delle canzoni usate saranno Albachiara, Susanna, Silvia, Anima Fragile. E poi anche Brava, Gabri, Incredibile Romantica, Brava Giulia, Delusa, Jenny, Laura, Sally, Un Senso. L’fu pensato nel 2012 e messo in scena al Teatro alla Scala. Il corpo di ballo si muove a passo di danza su queste canzoni incarnano ben tre tipologie di donna, ovvero le muse ispiratric di Vasco: Albachiara, Silvia e Susanna. Le tre adolescenti vengono raccontate negli anni della spensieratezza della crescita e delle delusioni. Scene di Robert Israel, costumi Nana? Cecchi. Regia televisiva a cura di Lorena Sardi. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

Advertising

Maschere1 : in relazione al contesto e alla situazione sociale in cui si produce un determinato evento. L’autore da una parte r… - rada_maja : RT @Frances52779614: La poesia si apre oltre l'infinito. È un evento che il tempo non corrompe. È insieme tutto il linguaggio e la realtà… - Frances52779614 : RT @Frances52779614: La poesia si apre oltre l'infinito. È un evento che il tempo non corrompe. È insieme tutto il linguaggio e la realtà… - Claudia58495250 : @temporaryfix028 Ciao! Anche io sono di Palermo...e purtroppo anche io non sono riuscita a prendere i biglietti. Sp… - dreampinks : Provo qualche altra volta l'evento... Al massimo ci sto tutta la sera per accumulare le coins che mi servono a poco a poco ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Evento L’altra Evento L'altra Assisi 16 maggio 2021 percorreremo vicoli suggestivi Assisi Oggi