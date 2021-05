Salvini: Finalmente tutti pronti a rivedere le chiusure (Di martedì 11 maggio 2021) – “Sono contento, dichiara Matteo Salvini in un comunicato, perché Finalmente – almeno a parole – tutti si dicono pronti a rivedere chiusure, limiti, divieti e coprifuoco come chiediamo da tempo. “Attendiamo i fatti. La posizione della Lega è riaprire con buonsenso, per tutelare il diritto al lavoro di giorno e di sera”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) – “Sono contento, dichiara Matteoin un comunicato, perché– almeno a parole –si dicono, limiti, divieti e coprifuoco come chiediamo da tempo. “Attendiamo i fatti. La posizione della Lega è riaprire con buonsenso, per tutelare il diritto al lavoro di giorno e di sera”. Lo dice il leader della Lega Matteo

Advertising

Lega_Senato : #Salvini: Anche oggi, come da settimane, dati confortanti: 16.503 guariti, 592 ricoverati in meno, 102 terapie inte… - LegaCamera : #Salvini: Anche oggi, come da settimane, dati confortanti: 16.503 guariti, 592 ricoverati in meno, 102 terapie inte… - DaisyJohnson975 : RT @Satiraptus: Finalmente una buona notizia per la #Palestina, #Salvini si è schierato con Israele. #Israele ha i giorni contati. @marco_… - 60_cla : RT @Satiraptus: Finalmente una buona notizia per la #Palestina, #Salvini si è schierato con Israele. #Israele ha i giorni contati. @marco_… - marco_dettori : RT @Satiraptus: Finalmente una buona notizia per la #Palestina, #Salvini si è schierato con Israele. #Israele ha i giorni contati. @marco_… -