Pavel Nedved riceve il Tapiro D'Oro stasera a "Striscia La Notizia" (Di lunedì 10 maggio 2021) Questa sera a "Striscia La Notizia", Pavel Nedved vicepresidente del club bianconero, riceve il Tapiro D'Oro dopo il flop della Juventus che ieri si è dovuta arrendere in casa. al Milan per 3-0. Pavel Nedved il vicepresidente della Juve riceve il Tapiro D'Oro per i flop i dei bianconeri Non c'è pace per la Juventus. La sconfitta in campionato contro il Milan allontana il club di Andrea Agnelli dalla prossima Champions League. Così Valerio Staffelli è andato a Torino con una cassa piena di Tapiri D'Oro da consegnare ai bianconeri. Dopo una lunga attesa, l'unico a ritirare il "premio" è stato il vicepresidente Pavel Nedved, mentre ...

