Brevetti sui vaccini liberi. Biden appoggia la sospensione. Se ne parlerà al summit informale dei leader Ue di Oporto

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il Governo americano ha annunciato di essere favorevole a rimuovere le protezioni deiper icontro il Covid-19 ed è impegnato “attivamente” in questo senso nei negoziati in corso al Wto. “Si tratta di una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie della pandemia invocano misure straordinarie”, ha spiegato la rappresentante Usa per il commercio Katherine Tai. “L’amministrazione– ha detto ancora – crede fermamente alle protezioni della proprietà intellettuale ma per mettere fine a questa pandemia sostiene la revoca di certe protezioni per ianti Covid-19”. Anche la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, aveva anticipato che Joeera a favore di questa revoca e che il presidente ha intenzione di parlarne nelle prossime ore. La deroga sui ...