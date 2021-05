“Torniamo concorrenti” | Burger King vaccina i suoi dipendenti e altri 4mila piccoli ristoratori

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 maggio 2021) Dopo la campagna “Ordina da McDonald’s”,torna a far parlare di sé con una nuova iniziativa che vuole essere ancora da stimolo per la ripartenza. Il colosso della ristorazione fast food, infatti, non solo ha aderito alla campagna dizione aziendale, mettendo a disposizione le proprie strutture e il personale medico necessario alla somministrazione contro il Covid per iquattromila, ma ha aperto alla possibilità di essereti gratuitamente ad altrettante personedi ristoranti. E la piattaforma con la quale chiede l’adesione si chiama proprio così:.it. “® Restaurants Italia aderisce alla ...