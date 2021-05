Salerno, scambia la moglie per un cinghiale e le spara: ferita con un colpo di fucile (Di lunedì 3 maggio 2021) Tragedia sfiorata nella frazione Giungatelle di Montecorice (Salerno) . Un uomo di 70 anni, tradito dall'oscurità, ha scambiato la moglie 64enne, che si trovava nell'orto della loro abitazione, per un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 maggio 2021) Tragedia sfiorata nella frazione Giungatelle di Montecorice () . Un uomo di 70 anni, tradito dall'oscurità, hato la64enne, che si trovava nell'orto della loro abitazione, per un ...

