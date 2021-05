3 gravi incidenti a Roma in pochi giorni | 2 mortali

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 2 maggio 2021) La studentessa 18enne ricoverata al Policlinico Umberto I da giovedì scorso dopo essere stata investita da un’auto in Via Nomentana versa ancora incondizioni. La giovane è in terapia intensiva. I vigili urbani stanno attualmente indagando per ricostruire l’accaduto. Ma i vigili urbani stanno anche indagando su dueche si sono verificati a distanza di poche ore l’uno dall’altro, sul Grande raccordo anulare nei pressi dello svincolo per via di Casal del Marmo e in viale Jonio, a Montesacro. Nel primo ha perso la vita un neurochirurgo dell’ospedale San Camillo, Agazzio Menniti, investito da un’auto dopo essere caduto con la moto ed essersi anche rialzato. Nel secondo invece è morto un cinquantaduenne che ha impattato contro una cisterna, mentre stava effettuando una manovra in direzione di Talenti. I ...