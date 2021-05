Tornano i messaggi vocali WhatsApp che si velocizzano in beta, lancio a breve? (Di sabato 1 maggio 2021) Sono di nuovo in pista i messaggi vocali WhatsApp che si velocizzano, almeno per gli utenti Android che usufruiscono del servizio di messaggistica in versione beta. Dopo la loro prima apparizione nel mese di aprile che ci siamo lasciati alle spalle, la novità era stata ritirata e non più disponibile. Fino a queste ore almeno, con la pubblicazione di una nuova versione dell’app, sempre sperimentale, che contiene appunto la preziosa funzione. Urge un punto della situazione in riferimento alla novità: la prima volta che la feature ha fatto la sua comparsa assoluta è stato nella beta Android 2.21.9.4 lo scorso 22 aprile. Senza apparente motivazione e con sommo rammarico di tanti utenti, il passo in avanti è stato del tutto ritirato in un nuovo update del servizio ... Leggi su optimagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Sono di nuovo in pista iche si, almeno per gli utenti Android che usufruiscono del servizio distica in versione. Dopo la loro prima apparizione nel mese di aprile che ci siamo lasciati alle spalle, la novità era stata ritirata e non più disponibile. Fino a queste ore almeno, con la pubblicazione di una nuova versione dell’app, sempre sperimentale, che contiene appunto la preziosa funzione. Urge un punto della situazione in riferimento alla novità: la prima volta che la feature ha fatto la sua comparsa assoluta è stato nellaAndroid 2.21.9.4 lo scorso 22 aprile. Senza apparente motivazione e con sommo rammarico di tanti utenti, il passo in avanti è stato del tutto ritirato in un nuovo update del servizio ...

