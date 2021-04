Smog, ad aprile basse concentrazioni di polveri sottili nell'aria lecchese (Di venerdì 30 aprile 2021) Ad aprile l'aria nel cielo di Lecco è stata buona. I livelli di polveri sottili si sono rialzati soltanto nell'ultima settimana, causando un giudizio 'accettabile' da parte di Arpa Lombardia per ... Leggi su leccotoday (Di venerdì 30 aprile 2021) Adl'nel cielo di Lecco è stata buona. I livelli disi sono rialzati soltanto'ultima settimana, causando un giudizio 'accettabile' da parte di Arpa Lombardia per ...

Advertising

Nucci76 : Il #lockdown aveva liberato le città dallo #smog, ma l'#inquinamento sta tornando ai livelli di quando non c'era il… - arpatoscana : Qualità dell'#aria: i dati rilevati il 28 aprile in #Toscana - arpatoscana : Qualità dell'#aria: i dati rilevati il 27 aprile in #Toscana - HotelCityMiMa : RT @Liberiamolaria: E' online il Bollettino Liberiamolaria del 28 aprile 2021. ?? Nessuna allerta smog in #EmiliaRomagna. @cittametrobo @Com… - ComunediRavenna : RT @Liberiamolaria: E' online il Bollettino Liberiamolaria del 28 aprile 2021. ?? Nessuna allerta smog in #EmiliaRomagna. @cittametrobo @Com… -

Ultime Notizie dalla rete : Smog aprile Smog, ad aprile basse concentrazioni di polveri sottili nell'aria lecchese Anche a inizio marzo permane su Lecco l'inquinamento da polveri sottili Nell'ultima parte del mese di aprile non hanno causato dati preoccupanti i livelli di Pm10, al massimo giunto a 25 µg/m&...

Questa non è transizione ecologica. Lettera al ministro Cingolani Ministro Cingolani, nella sua intervista rilasciata il 28 aprile al quotidiano 'La Repubblica' ha parlato chiaro: la mobilità elettrica avrà senso in Italia ...l'agenzia europea per l'ambiente lo smog ...

Smog, ad aprile basse concentrazioni di polveri sottili nell'aria lecchese LeccoToday C'è poco smog nell'aria di Milano L'aria di Milano è pulita. Nella giornata di mercoledì 28 aprile le centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili ben al di sotto dei limiti (fissati a 50 microgrammi per met ...

Sul Corriere Salute: i fattori di rischio per la demenza (c’è anche l’obesità) Tre parametri da tenere d’occhio e le situazioni da evitare per ridurre le probabilità di incorrere nel decadimento cognitivo nella terza età. Nell’inserto in edicola giovedì, gratis col «Corriere del ...

Anche a inizio marzo permane su Lecco l'inquinamento da polveri sottili Nell'ultima parte del mese dinon hanno causato dati preoccupanti i livelli di Pm10, al massimo giunto a 25 µg/m&...Ministro Cingolani, nella sua intervista rilasciata il 28al quotidiano 'La Repubblica' ha parlato chiaro: la mobilità elettrica avrà senso in Italia ...l'agenzia europea per l'ambiente lo...L'aria di Milano è pulita. Nella giornata di mercoledì 28 aprile le centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili ben al di sotto dei limiti (fissati a 50 microgrammi per met ...Tre parametri da tenere d’occhio e le situazioni da evitare per ridurre le probabilità di incorrere nel decadimento cognitivo nella terza età. Nell’inserto in edicola giovedì, gratis col «Corriere del ...