Giocatori più utilizzati dai club europei negli ultimi 10 anni: Handanovic 6°, Insigne in top 20 (Di giovedì 29 aprile 2021) La fedeltà al club di appartenenza mista alla capacità di restare ad alti livelli per dieci anni consecutivi e giocare sempre o quasi. Sono questi i due ingredienti principali del nuovo report pubblicato dal Cies, il noto osservatorio sul calcio, che ha stilato la classifica dei calciatori con più presenze in uno stesso club nei top 5 campionati d’Europa nell’ultima decade. Nella graduatoria ci sono molti portieri, tra cui il capitano dell’Inter Samir Handanovic, ma anche diversi calciatori di movimento. Il primo degli italiani è Lorenzo Insigne, che a Napoli è da tempo un insostituibile. Di seguito la top 20. CALCIATORI PIÙ utilizzati DAI club DAL 2011 AL 2021 1. Kasper Schmeichel (Leicester): 372 partite 2. Lionel Messi (Barcellona): 340 3. David De Gea (Manchester ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) La fedeltà aldi appartenenza mista alla capacità di restare ad alti livelli per dieciconsecutivi e giocare sempre o quasi. Sono questi i due ingredienti principali del nuovo report pubblicato dal Cies, il noto osservatorio sul calcio, che ha stilato la classifica dei calciatori con più presenze in uno stessonei top 5 campionati d’Europa nell’ultima decade. Nella graduatoria ci sono molti portieri, tra cui il capitano dell’Inter Samir, ma anche diversi calciatori di movimento. Il primo degli italiani è Lorenzo, che a Napoli è da tempo un insostituibile. Di seguito la top 20. CALCIATORI PIÙDAIDAL 2011 AL 2021 1. Kasper Schmeichel (Leicester): 372 partite 2. Lionel Messi (Barcellona): 340 3. David De Gea (Manchester ...

