Fisco | rinvio cartelle ancora in sospeso | maggioranza divisa su proroga

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Senza un nuovo, a partire da lunedì 3 maggio l’Agenzia delle Entrate rimetterà in moto le notifiche per il recupero di tasse e contributi. Secondo le stime sono oltre 35 milioni lefiscali che i decreti anti-crisi hannofino al 30 aprile 2021 e, in assenza di ulteriori proroghe, sono pronte a essere inviate ai contribuenti a partire dal 3 maggio. L’idea di inserire la norma nel prossimo dl Proroghe potrebbe, tuttavia, non concretizzarsi sia per motivi finanziari, dal momento che il decreto non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi, sia politici. Il tema divide la. Tra i partiti del centrosinistra c’è infatti chi sarebbe più favorevole ad una ripresa morbida della riscossione, con un occhio di riguardo per chi ha maggiormente sofferto della crisi pandemica e riportato ...