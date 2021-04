Umberto I, ambasciata Usa dona 259mila euro (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. – La terapia intensiva del Policlinico Umberto I si arricchisce di ulteriori 10 posti letto basculanti, con bilancia integrata e materasso anti decubito, 10 monitor centrali multiparametrici, dotati di un ulteriore monitor da trasporto e una centrale di monitoraggio che permette il controllo dei parametri vitali dei pazienti, per un minimo di 72 ore, nei diversi ambienti della rianimazione. “Grazie a questa donazione – ha evidenziato Francesco Pugliese, direttore del Dai emergenza e accettazione, aree critiche e trauma ed emergenza- viene completato l’allestimento tecnologico della rianimazione centrale del Policlinico Umberto I. Questa tipologia di attrezzature incrementera’ in maniera significativa la qualita’ e la sicurezza dei pazienti ricoverati”. Una spesa resa possibile dall’ambasciata americana in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. – La terapia intensiva del PoliclinicoI si arricchisce di ulteriori 10 posti letto basculanti, con bilancia integrata e materasso anti decubito, 10 monitor centrali multiparametrici, dotati di un ulteriore monitor da trasporto e una centrale di monitoraggio che permette il controllo dei parametri vitali dei pazienti, per un minimo di 72 ore, nei diversi ambienti della rianimazione. “Grazie a questazione – ha evidenziato Francesco Pugliese, direttore del Dai emergenza e accettazione, aree critiche e trauma ed emergenza- viene completato l’allestimento tecnologico della rianimazione centrale del PoliclinicoI. Questa tipologia di attrezzature incrementera’ in maniera significativa la qualita’ e la sicurezza dei pazienti ricoverati”. Una spesa resa possibile dall’americana in ...

