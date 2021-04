Conferenza stampa Varane: «Chelsea? Daremo tutto e proveremo a vincere» (Di lunedì 26 aprile 2021) Raphael Varane ha parlato in Conferenza stampa insieme a Zinedine Zidane: queste le parole del difensore del Real Madrid Raphael Varane ha parlato in Conferenza stampa insieme a Zinedine Zidane. Queste le parole del difensore del Real Madrid. MATCH – «A questi livelli i dettagli sono importanti e devi preparare bene la partita. Daremo tutto e proveremo a vincere. È stata una stagione molto impegnativa, ma stiamo lavorando bene nel reparto difensivo. Abbiamo qualità e possiamo creare pericoli sulle palle inattive. Dobbiamo trovare soluzioni diverse per far male agli avversari, negli ultimi 30 metri possiamo essere più incisivi e verticalizzare di più. Il Chelsea è una squadra completa, hanno un’ottima ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Raphaelha parlato ininsieme a Zinedine Zidane: queste le parole del difensore del Real Madrid Raphaelha parlato ininsieme a Zinedine Zidane. Queste le parole del difensore del Real Madrid. MATCH – «A questi livelli i dettagli sono importanti e devi preparare bene la partita.. È stata una stagione molto impegnativa, ma stiamo lavorando bene nel reparto difensivo. Abbiamo qualità e possiamo creare pericoli sulle palle inattive. Dobbiamo trovare soluzioni diverse per far male agli avversari, negli ultimi 30 metri possiamo essere più incisivi e verticalizzare di più. Ilè una squadra completa, hanno un’ottima ...

