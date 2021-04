Coprifuoco: rientro dal ristorante dopo le 22, si può? (Di domenica 25 aprile 2021) rientro dal ristorante dopo le 22 e Coprifuoco, un tema attuale a partire dal 26 aprile. Il nuovo decreto dispone, infatti, la riapertura delle attività di ristorazione all'aperto anche a sera, ma mantiene il divieto di circolazione dalle 22 alle 5. rientro dal ristorante e Coprifuoco, come stanno le cose In sostanza sarebbe necessario essere a casa per le dieci di sera. In caso contrario si rischia di essere sanzionati. O almeno questa potrebbe essere l'interpretazione fiscale delle regole, per la quale ci si potrebbe trovare in una situazione scomoda. Sia per gli imprenditori che operano nel settore dei pub, delle pizzerie, dei ristoranti, ma anche per i clienti. Pensare di dover uscire dal ristorante in un orario tale da poter fare ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 25 aprile 2021)dalle 22 e, un tema attuale a partire dal 26 aprile. Il nuovo decreto dispone, infatti, la riapertura delle attività di ristorazione all'aperto anche a sera, ma mantiene il divieto di circolazione dalle 22 alle 5.dal, come stanno le cose In sostanza sarebbe necessario essere a casa per le dieci di sera. In caso contrario si rischia di essere sanzionati. O almeno questa potrebbe essere l'interpretazione fiscale delle regole, per la quale ci si potrebbe trovare in una situazione scomoda. Sia per gli imprenditori che operano nel settore dei pub, delle pizzerie, dei ristoranti, ma anche per i clienti. Pensare di dover uscire dalin un orario tale da poter fare ...

