Dayane Mello pronta a sbarcare sull'Isola dei famosi, ma pone un veto: ecco quale (VIDEO) (Di sabato 24 aprile 2021) Durante la puntata dell'Isola dei famosi, su Mediaset Play va in onda "Isola Party", ovvero, un dibattito parallelo tra due conduttori e alcuni ospiti e nella puntata di ieri è stata ospitata Dayane Mello. L'ex concorrente del GF Vip ha commentato alcune dinamiche sul reality show incentrato sulla sopravvivenza ed ha ammesso che vorrebbe prendervi L'articolo proviene da KontroKultura.

MediasetPlay : Pronti per #IsolaParty? Gli ospiti di stasera saranno... Dayane Mello, Tiziana Foschi, Andrea Zelletta e gli IPants… - IsolaDeiFamosi : Here we are! Dayane Mello è con noi a #isola party! Avete delle domande per lei? Twittatele con #ISOLAPARTY per in… - MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - Whiteyeice : Ieri in discoteca ero triste e seduta su un divanetto con occhi un po' lucidi, ad un certo punto mi si avvicina una… - arcalnela : RT @trottolinad: Buongiorno dal ?? di DAYANE MELLO e dopo GIANNI MORANDI, PIO E AMEDEO, CLAUDIO BAGLIONI e la sempre presente PAOLA NAZIONAL… -