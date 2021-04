Chris Inglis | chi è e cosa farà il prossimo cyber zar di Biden

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Se consideriamo i milioni di attacchi giornalieri contro gli Stati Uniti, al nostro sistema finanziario ed a quello elettorale, sperimentiamo unaPearl Harbor ogni giorno”., primo NationalDirector degli Stati Uniti d’America (in attesa di conferma al Senato), ha descritto allarmato la complessa situazione nel dominioin un’intervista per Strategic Studies Quarterly (Ssq), rivista ufficiale della United States Air Force (Usaf). Il presidenteintende nominare l’ex funzionario della National Security Agency (Nsa) come ulteriore baluardo a difesa del dominio cibernetico americano da attacchi come i recenti contro SolarWinds, di matrice russa, e ai server di Microsoft, di matrice cinese. La posizione di Nationaldirector, che ...