Canzone Segreta replica ultima puntata “Stasera Canzoni Segrete”. La seconda edizione ci sarà

Advertising

Raiofficialnews : Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta venerdì #16aprile alle 21.25 su @RaiUno. Ospiti di @serenarossi_com: Anna Va… - zazoomblog : Serena Rossi in lacrime a Canzone Segreta: “Ci abbiamo messo il cuore…” - #Serena #Rossi #lacrime #Canzone - infoitcultura : Canzone Segreta, la scelta fa scoppiare la polemica: “Cambio canale” – FOTO - zazoomblog : Ascolti tv martedì 20 aprile: Canzone segreta Il giorno più bello del mondo DiMartedì - #Ascolti #martedì #aprile:… - infoitcultura : Canzone Segreta, anticipazioni 20 aprile: tre super ospiti e tante sorprese nell’ultima puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone Segreta

Vediamo insieme come mai nell'ultima puntata del programma, di ieri sera, Serena Rossi era in lacrime. Il programma condotto dalla bravissima interprete napoletana ha iniziato la sua scalata al successo in sordina, ma alla fine ha ricevuto un ..., Serena Rossi scoppia a piangere: l'emozione è troppo forte. Le sue lacrime sono dolcissime Pubblicato il 21 - 04 - 2021 alle ore 07:54. Ultima modifica il 21 - 04 - 2021 alle ore 07:...Canzone Segreta replica ultima puntata 20 aprile, Stasera Canzoni Segrete su Rai Premium e in streaming. La seconda edizione ci sarà.Ascolti tv 20 aprile 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...