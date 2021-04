Advertising

riodevale : RT @francofontana43: La voce del padrone Imbarazzante questa intervista in ginocchio di Molinari al suo datore di lavoro (gruppo Gedi Repub… - LOSQUALO77 : RT @CalcioFinanza: Intervistato da Repubblica, il presidente della #Juventus #Agnelli ha parlato della #Superlega: «Fra i nostri club c’è u… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Agnelli: «Fra i nostri club c’è un patto di sangue»: La Superlega ha perso pezzi nella notte.… - MareMos63645927 : RT @CalcioFinanza: Intervistato da Repubblica, il presidente della #Juventus #Agnelli ha parlato della #Superlega: «Fra i nostri club c’è u… - LuisCarlosN : RT @CalcioFinanza: Intervistato da Repubblica, il presidente della #Juventus #Agnelli ha parlato della #Superlega: «Fra i nostri club c’è u… -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli Fra

È ovvio chele tre società italiane firmatarie del progetto, il club che ricopre la posizione di maggior imbarazzo è la Juventus, dopo che Andreaè stato con il presidente del Real Madrid ...... Tottenham - nella serata di luned il presidente della Juventus ha voluto spezzare una lancia in favore alla nuova Super League, poco prima di prendere parte ad una riunione notturnai soci ...Ancora una volta, la pioggia di comunicati sulla Superlega e sul destino del calcio europeo arriva in tarda serata. I club inglesi si sfilano, Agnelli rilancia, ma il maxi-progetto è appeso a un filo.“Fra i nostri club c’è un patto di sangue ... ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio“. Agnelli, da questo punto di vista, conferma inoltre la volontà a ...