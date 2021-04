Abrignani (CtS): "Subito test salivari a scuola per rientro sicuro" (Di lunedì 19 aprile 2021) “L’immunità per tre quarti del personale scolastico e un programma di test salivari rapidi sugli studenti renderanno la scuola ancora più sicura”. Lo sostiene Sergio Abrignani, immunologo dell’università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, in un’intervista a ‘La Repubblica’. “Da parte nostra c’è una proposta concreta sul tavolo - spiega - Poi sarà il Governo a decidere. Volendo, si potrebbe partire fra due o tre settimane”. “I test salivari non sono invasivi come i tamponi nasali - sottolinea l’esperto - Sono antigenici, quindi rapidi, e molto semplici da eseguire. Danno il risultato in 5 minuti. Non sono ovviamente precisi come i tamponi molecolari, ma per gli screening su grandi numeri sono un aiuto valido. Possiamo pensare a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) “L’immunità per tre quarti del personale scolastico e un programma dirapidi sugli studenti renderanno laancora più sicura”. Lo sostiene Sergio, immunologo dell’università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, in un’intervista a ‘La Repubblica’. “Da parte nostra c’è una proposta concreta sul tavolo - spiega - Poi sarà il Governo a decidere. Volendo, si potrebbe partire fra due o tre settimane”. “Inon sono invasivi come i tamponi nasali - sottolinea l’esperto - Sono antigenici, quindi rapidi, e molto semplici da eseguire. Danno il risultato in 5 minuti. Non sono ovviamente precisi come i tamponi molecolari, ma per gli screening su grandi numeri sono un aiuto valido. Possiamo pensare a ...

