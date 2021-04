Tennis: Atp Montecarlo, Nadal ko e Rublev in semifinale (Di venerdì 16 aprile 2021) Monaco, 16 apr. (Adnkronos) - Il russo Andrej Rublev ha battuto lo spagnolo Rafa Nadal nei quarti di finale del torneo Atp di Montecarlo, in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2 in oltre due ore e mezza di gioco. Il numero 6 del seeding approda così in semifinale dove affronterà il norvegese Ruud che ha eliminato Fabio Fognini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Monaco, 16 apr. (Adnkronos) - Il russo Andrejha battuto lo spagnolo Rafanei quarti di finale del torneo Atp di, in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2 in oltre due ore e mezza di gioco. Il numero 6 del seeding approda così indove affronterà il norvegese Ruud che ha eliminato Fabio Fognini.

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp Atp di Monte Carlo: Fognini si ferma ai quarti, ko con Ruud L'azzurro è stato sconfitto in due set 6 - 4 6 - . - -

Atp Montecarlo: Fognini eliminato da Ruud in due set La corsa di Fabio Fognini all' ATP Masters 1000 di Montecarlo si interrompe ai quarti di finale, di fronte a un grande Casper Ruud . Il norvegese stende l'italiano in due set , archiviando la pratica in un'ora e 36 minuti e dopo ...

Tennis, ATP Montecarlo: Fognini esce ai quarti di finale Tennis, ATP Montecarlo: Fabio Fognini esce di scena dal torneo monegasco eliminato in due set da Ruud Caspercon il punteggio di 6-4 6-3 ...

ATP Monte Carlo: altra sorpresa, Rublev batte Nadal Tennis | ATP, Featured | È il modo che ancor m'offende si potrebbe parafrasare, perché tutto sommato che il ragazzo superi l'attempato campione ci sta pure, che lo prenda a ...

