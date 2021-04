Conte, Rousseau e doppio mandato. I nodi di M5S secondo Di Nicola (Di mercoledì 14 aprile 2021) A offuscare il cielo pentastellato c’è un’aria di tempesta. I malumori si affastellano sul filo del doppio mandato, posto come questione dirimente e identitaria, e sul rapporto fra Movimento 5 Stelle e piattaforma Rousseau. Lo stesso Davide Casaleggio, figlio ed erede spirituale dello stratega grillino Gianroberto (a cui è dedicata la manifestazione #Sum05), ha posto con forza il tema del legame tra la piattaforma e la classe politica grillina in senso stretto. Per orizzontarci nell’emisfero politico che, ultimamente, al vaffa delle origini preferisce la grisaglia su misura, Formiche.net ha sentito Primo Di Nicola, senatore grillino membro della commissione Finanze e Tesoro. Senatore Di Nicola, il Movimento è in effetti divenuto verticistico? La questione del funzionamento interno del Movimento, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) A offuscare il cielo pentastellato c’è un’aria di tempesta. I malumori si affastellano sul filo del, posto come questione dirimente e identitaria, e sul rapporto fra Movimento 5 Stelle e piattaforma. Lo stesso Davide Casaleggio, figlio ed erede spirituale dello stratega grillino Gianroberto (a cui è dedicata la manifestazione #Sum05), ha posto con forza il tema del legame tra la piattaforma e la classe politica grillina in senso stretto. Per orizzontarci nell’emisfero politico che, ultimamente, al vaffa delle origini preferisce la grisaglia su misura, Formiche.net ha sentito Primo Di, senatore grillino membro della commissione Finanze e Tesoro. Senatore Di, il Movimento è in effetti divenuto verticistico? La questione del funzionamento interno del Movimento, ...

Advertising

Mauro5514 : RT @mariandola: Trovo corretta la posizione di #Conte. Rispettosa. Per nulla furbesca - Gianvito82 : Vedere il caos nel #M5S, le liti sul #doppiomandato e sui soldi da versare a #Rousseau, è uno spettacolo che non ha… - MorinelliTony : RT @jacopo_iacoboni: È un peccato che ieri, presi com'eravamo dallo scontro di Draghi per affermare i diritti contro Erdogan, sia un po' pa… - MorinelliTony : RT @jacopo_iacoboni: Davide Casaleggio oggi in tv ha sostanzialmente detto che il M5S sta litigando con Rousseau e si sta aggrappando a Con… - LAST_TIME_DEALS : Draghi: il voto di Rousseau sul governo. Alert di Conte sul perimetro della maggioranza -