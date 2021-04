Moto: Marini, in Portogallo con l'obbiettivo dei primi punti (Di martedì 13 aprile 2021) Terza gara della stagione 2021 e 200esimo gran premio nella storia dello Sky Racing Team VR46, domenica, per Luca Marini e la Ducati dello Sky VR46 Avintia sul particolarissimo tracciato di Portimao. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Terza gara della stagione 2021 e 200esimo gran premio nella storia dello Sky Racing Team VR46, domenica, per Lucae la Ducati dello Sky VR46 Avintia sul particolarissimo tracciato di Portimao. ...

MotoGP: un'analisi delle prime due corse a Losail, in terra qatariota La svolta Ducati del dopo Dovizioso ha generato spunti importanti positivi come la versatilità della moto visto che tutti e sei gli alfieri della Casa bolognese hanno una guida differente, da Marini ...

