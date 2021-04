Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: possibile che Ema limiti uso del vaccino AstraZeneca #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: a maggio molte Regioni gialle e qualcuna bianca #covid - TV7Benevento : Covid: Sileri, 'in due settimane Regioni saranno più allineate su 70-79 anni' (2)... - StufaMarcia1 : RT @martinoloiacono: COVID: SILERI, 'A MAGGIO VEDREMO LE RIAPERTURE, SARANNO PROGRESSIVE'. (Adnkronos) - MaddalenaGiorg3 : RT @sabry_vix: A #DomenicaIn invece di parlare di leggerezza e spettacolo, dentro un oceano di terrorismo sul covid zero virgola di mortali… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sileri

Le riaperture ci saranno da maggio. Lo sostiene il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, a Domenica In. 'Già dalla prossima settimana vedremo i numeri migliorare di molto e già nel mese di maggio vedremo le riaperture. Torneremo con i colori. Non dobbiamo correre troppo, ma ...La 'media nazionale' delle persone che diranno no al vaccino AstraZeneca 'sarà attorno al 15 - 20%'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, spiegando che nelle regioni, molte persone stanno rifiutando AstraZeneca. 'La percentuale è variabile da regione a regione. In alcune regioni è molto alta, come in Sicilia, dove è tra il 50% e ...I primi veri effetti, però, "li vedremo sicuramente tra trenta giorni, oggi il calo dei numeri è soprattutto legato alla chiusura". Anche in futuro dovremmo continuare a vaccinarci: "Lo scopriremo in ...Domenica 11 aprile Domenica In inizia con il dibattito degli esperti sui vaccini e sull’epidemia, durante il quale sono intervenuti gli esperti Sallusti, Sileri, Richeldi e ... aggiornamenti ...