Chi sono Marco e Mattia Munda, i gemelli che fanno impazzire TikTok

Marco e Mattia Munda sono due gemelli (quasi) identici: occhi chiari, capelli biondi e un bel sorriso, i due ragazzi hanno conquistato il pubblico di TikTok con la loro simpatia. La loro iscrizione alla piattaforma amatissima dai giovani risale al 2018 e da allora la loro popolarità non ha fatto altro che crescere: tra coreografie a tempo di musica, scherzi e video divertenti, Marco e Mattia sono diventati gli idoli dei teenager. 

Nome e cognome: Marco e Mattia Munda 
Data di nascita: 30 novembre 2002 
Dove abitano: Vercelli 
Segno zodiacale: Sagittario 
TikTok: MarcoandMattia 
Instagram:

