La classifica dei "ricconi" di Forbes è piena di Serie A. Ma De Laurentiis non c'è (Di mercoledì 7 aprile 2021) La classifica dei "ricconi" di Forbes, il punto di riferimento del settore, è piena – non nelle prime posizioni – di calcio italiano. I "patron" della Serie A sono tanti. Da Berlusconi a Zhang, da Singer a John Elkann, da Commisso a Friedkin. Ma non c'è Aurelio De Laurentiis. Il Presidente del Napoli non figura. John Elkann, finora sempre ai margini della classifica di Forbes è al numero 1580, in qualità di numero uno di Exor, azionista di maggioranza della Juventus, con un patrimonio stimato dalla rivista Usa in 2 miliardi di dollari. Tra i proprietari di club italiani – scrive Calcio e Finanza – il più ricco è sempre Silvio Berlusconi, citato in quota Monza, con un patrimonio stimato di 7,6 miliardi (al 327° posto). Poi c'è il patron dell'Inter Zhang ...

Classifica degli uomini più ricchi al mondo 2021: vince ancora Bezos Nonostante la pandemia (ma qualcuno anche grazie alla pandemia), c'è chi aumenta il proprio patrimonio. A stilare la classifica dei Paperoni del mondo 2021 è Forbes , che 'premia' ancora una volta Jeff Bezos, seguito dal 'visionario' Elon Musk, patron di Tesla , grazie alla quale ha aumentato il proprio patrimonio, ...

