Come funziona l’accordo per i vaccini in azienda (Di mercoledì 7 aprile 2021) (foto: Dimhou/PixaBay)Le vaccinazioni contro il coronavirus verranno effettuate anche in azienda. Dopo oltre sette ore di confronto tra governo, imprese e sindacati, è stato raggiunto l’accordo sull’aggiornamento del protocollo per la sicurezza e il contrasto al Covid-19. Si tratta di una misura di potenziamento della campagna vaccinale nazionale e non di una alternativa. L’adesione alla campagna vaccinale in azienda sarà su base volontaria per lavoratori e imprese. Nessun obbligo di vaccinazione quindi, Come per gli operatori sanitari, e nessun canale alternativo al piano nazionale. Tutte le aziende, a prescindere dalla loro grandezza e dal numero di dipendenti, potranno candidarsi liberamente e i vaccini saranno offerti a tutti i lavoratori e le lavoratrici, a prescindere dal tipo di contratto. Le ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 aprile 2021) (foto: Dimhou/PixaBay)Le vaccinazioni contro il coronavirus verranno effettuate anche in. Dopo oltre sette ore di confronto tra governo, imprese e sindacati, è stato raggiuntosull’aggiornamento del protocollo per la sicurezza e il contrasto al Covid-19. Si tratta di una misura di potenziamento della campagna vaccinale nazionale e non di una alternativa. L’adesione alla campagna vaccinale insarà su base volontaria per lavoratori e imprese. Nessun obbligo di vaccinazione quindi,per gli operatori sanitari, e nessun canale alternativo al piano nazionale. Tutte le aziende, a prescindere dalla loro grandezza e dal numero di dipendenti, potranno candidarsi liberamente e isaranno offerti a tutti i lavoratori e le lavoratrici, a prescindere dal tipo di contratto. Le ...

Advertising

fanpage : Il farmaco è pronto per i test sull'uomo. Potrebbe trattarsi di una vera e propria rivoluzione. - fanpage : Ultim'ora La partita tra #JuveNapoli potrebbe essere nuovamente rinviata. - CarloCalenda : Ma io non ho auto blu. Giro prevalentemente in motorino. Il punto è camminare per capire cosa funziona o non funzio… - SimoBenini : @iscele1965 Gerontocrazia...non è il senso,ma il motivo e l' influenza della Chiesa in Italia. Negli altri paesi co… - CasaideaStudio : Superbonus 110% con cessione del credito: ecco come funziona e a chi conviene Chi effettua interventi che migliori… -

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Fluida semplifica la gestione dell'azienda: cos'è e come funziona Per questo è importante che una piattaforma come Fluida preveda anche la possibilità di timbrare il cartellino quando il dipendente sta lavorando da casa o mentre è in trasferta. In questo caso si ...

Sylvester Stallone rivela: 'Non tornerò Rocky Balboa in Creed III' Questa è una piccola porzione di come funziona il mio processo creativo. Spero succeda. Poi ho avuto bisogno di liberare la mente così sono andato a pescare: che estremi!' TI POTREBBE INTERESSARE:

Vaccini in azienda, ecco come funziona il protocollo Inail La Repubblica Fluida semplifica la gestione dell'azienda: cos'è e come funziona Fluida è una piattaforma HR mobile, è sviluppata da una startup italiana nata nel 2018 e acquisita da Zucchetti nel 2019, e si rivolge alle piccole e medie imprese, ovvero ai soggetti che fanno più fa ...

Tracce di Facebook Pay, nuove indiscrezioni sull'atteso sistema di pagamento del social. Confermati i nuovi interessanti indizi sul nuovo sistema di pagamento Facebook Pay con QR Code. Ecco come funziona.

Per questo è importante che una piattaformaFluida preveda anche la possibilità di timbrare il cartellino quando il dipendente sta lavorando da casa o mentre è in trasferta. In questo caso si ...Questa è una piccola porzione diil mio processo creativo. Spero succeda. Poi ho avuto bisogno di liberare la mente così sono andato a pescare: che estremi!' TI POTREBBE INTERESSARE:Fluida è una piattaforma HR mobile, è sviluppata da una startup italiana nata nel 2018 e acquisita da Zucchetti nel 2019, e si rivolge alle piccole e medie imprese, ovvero ai soggetti che fanno più fa ...Confermati i nuovi interessanti indizi sul nuovo sistema di pagamento Facebook Pay con QR Code. Ecco come funziona.