In Campania record di sintomatici (757): molti tra i 40 e i 50 anni (Di domenica 4 aprile 2021) In Campania record di sintomatici (757). Scrive il Corriere del Mezzogiorno: Il picco in Campania era previsto proprio nella settimana santa. E gli ultimi dati della epidemia lo confermano, sebbene il record non sia tanto di casi positivi, ma di sintomatici: ieri ben 757. Soprattutto concentrati nella fascia di età che va dai 40 ai 50 anni, ma non mancano ventenni e trentenni, alcuni dei quali finiti addirittura in terapia intensiva. Le vaccinazioni proseguono anche oggi e domani. A Napoli, tre dei quattro hub vaccinali restano operativi, mentre solo il Museo Madre chiude per i due giorni di festa. L'articolo ilNapolista.

