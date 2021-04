Scontro sul Copasir, Salvini non molla la poltrona. La presidenza del Comitato che vigila sugli 007 spetta all’opposizione. Dunque alla Meloni (Di giovedì 1 aprile 2021) Che la presidenza del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che esercita il controllo sulle attività dei servizi segreti, spetti a un partito di opposizione, condizione in cui in questo momento si trova soltanto Fratelli d’Italia, è un fatto e non un’opinione. A stabilirlo è una legge, la 124/2007, non si tratta né di una passi consolidata né di un’opzione e alla base della norma c’è un motivo ben preciso: poiché si parla di una commissione di controllo e di garanzia sull’operato della maggioranza, la guida spetta all’opposizione, altrimenti si arriverebbe a mettere in discussione il principio stesso sul quale è stato costruito il Comitato, cioè la sua funzione di verifica dell’operato del governo sui servizi segreti. Quello che si è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Che ladel, ilparlamentare per la sicurezza della Repubblica che esercita il controllo sulle attività dei servizi segreti, spetti a un partito di opposizione, condizione in cui in questo momento si trova soltanto Fratelli d’Italia, è un fatto e non un’opinione. A stabilirlo è una legge, la 124/2007, non si tratta né di una passi consolidata né di un’opzione ebase della norma c’è un motivo ben preciso: poiché si parla di una commissione di controllo e di garanzia sull’operato della maggioranza, la guida, altrimenti si arriverebbe a mettere in discussione il principio stesso sul quale è stato costruito il, cioè la sua funzione di verifica dell’operato del governo sui servizi segreti. Quello che si è ...

