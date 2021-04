Focolaio in Nazionale | Bonucci positivo al Covid

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il difensore della Juventus è reduce dagli impegni con l'Italia, dove quattro membri dello staff erano stati contagiati nei giorni scorsi. Vittima del coronavirus anche Demiral, rientrato dalla Turchia: bianconeri in emergenza per il derby

Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid dopo gli impegni della Nazionale. È il secondo in casa bianconera ...Inter: comunicato ufficiale della Juventus per il difensore bianconero Bonucci risultato positivo al Covid. Sensi, Barella e Bastoni isolati ...