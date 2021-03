L'Italia non si ferma più, vince 2-0 in Bulgaria con Belotti-Locatelli (Di domenica 28 marzo 2021) (AGI) - L'Italia vince ma convince solo a metà dopo la seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022. Contro la Bulgaria finisce 2-0 grazie al calcio di rigore di Belotti e il sigillo di Locatelli, al termine di una gara non entusiasmante e piuttosto bloccata per tutti i 90' di gioco. La squadra di Mancini fa quindi 2 su 2, ma serve qualcosa in più: mercoledì ci sarà la terza sfida con la Lituania. Più ombre che luci nel primo tempo azzurro al Vasil Levski di Sofia: ritmi bassi, zero emozioni e zero conclusioni nello specchio della porta difesa da Ivanov almeno fino al 43', minuto in cui Belotti si conquista e realizza un calcio di rigore molto generoso. Il portiere bulgaro intuisce ma non evita l'1-0 di un Italia comunque sotto tono. Nella ... Leggi su agi (Di domenica 28 marzo 2021) (AGI) - L'ma consolo a metà dopo la seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022. Contro lafinisce 2-0 grazie al calcio di rigore die il sigillo di, al termine di una gara non entusiasmante e piuttosto bloccata per tutti i 90' di gioco. La squadra di Mancini fa quindi 2 su 2, ma serve qualcosa in più: mercoledì ci sarà la terza sfida con la Lituania. Più ombre che luci nel primo tempo azzurro al Vasil Levski di Sofia: ritmi bassi, zero emozioni e zero conclusioni nello specchio della porta difesa da Ivanov almeno fino al 43', minuto in cuisi conquista e realizza un calcio di rigore molto generoso. Il portiere bulgaro intuisce ma non evita l'1-0 di uncomunque sotto tono. Nella ...

