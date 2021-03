Barcellona su Lukaku ma l'Inter non ci sente (Di sabato 27 marzo 2021) di Andrea Ramazzotti MILANO - Dopo Lautaro Martinez ... Romelu Lukaku . Il Barcellona quando deve programmare la campagna di rafforzamento della stagione successiva un'occhiata in casa dell'Inter la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 marzo 2021) di Andrea Ramazzotti MILANO - Dopo Lautaro Martinez ... Romelu. Ilquando deve programmare la campagna di rafforzamento della stagione successiva un'occhiata in casa dell'la ...

Advertising

sportli26181512 : Barcellona su Lukaku ma l’Inter non ci sente: Dalla Spagna rimbalza l’interesse dei blaugrana per il belga che rest… - _SiGonfiaLaRete : Il #Barcellona mette gli occhi su calciatore della #SerieA - sportli26181512 : Inter, dopo Lautaro altro no al Barcellona: per Lukaku: Il Barcellona cerca un centravanti sul mercato. Fallito l'a… - MCalcioNews : Inter: Lukaku nel mirino del Barcellona - TuttoMercatoWeb : Inter, il Barcellona pensa a Lukaku ma il club non ci sente: Big Rom centrale nel progetto -