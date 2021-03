Finalmente il Benevento: storica vittoria con la Juventus, colpaccio salvezza (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiTorino – Finalmente il Benevento! Un acuto che mancava dal 6 gennaio e che acuto. I giallorossi espugnano lo Stadium battendo la Juventus e conquistando tre punti importantissimi nella corsa salvezza. Una prestazione gagliarda da parte della Strega che si ritrova nel giorno più importante. Non basta Cristiano Ronaldo a Pirlo, il portoghese questa volta è in campo a dispetto dell’andata ma il risultato per i bianconeri è addirittura peggiore. Un successo storico per il Benevento che si rilancia alla grande nella corsa per la permanenza in serie A. Una vittoria che renderà più dolce la sosta e che permetterà ai sanniti di preparare nel migliore dei modi lo scontro diretto con il Parma. La partita – Pirlo si gioca tutti gli assi dall’inizio, schierando una ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiTorino –il! Un acuto che mancava dal 6 gennaio e che acuto. I giallorossi espugnano lo Stadium battendo lae conquistando tre punti importantissimi nella corsa. Una prestazione gagliarda da parte della Strega che si ritrova nel giorno più importante. Non basta Cristiano Ronaldo a Pirlo, il portoghese questa volta è in campo a dispetto dell’andata ma il risultato per i bianconeri è addirittura peggiore. Un successo storico per ilche si rilancia alla grande nella corsa per la permanenza in serie A. Unache renderà più dolce la sosta e che permetterà ai sanniti di preparare nel migliore dei modi lo scontro diretto con il Parma. La partita – Pirlo si gioca tutti gli assi dall’inizio, schierando una ...

