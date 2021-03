Isola dei Famosi, scatta il primo corteggiamento: ecco chi sono i naufraghi coinvolti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nemmeno il tempo di sbarcare alla Palapa e già gli ormoni impazziscono, ecco cosa è successo nelle scorse ora tra il visconte Ferdinando Guglielmotti e la show girl Elisa Isoardi. I dettagli Terzo giorno di competizione in Honduras per i dodici (più due) concorrenti dell’Isola dei Famosi. Domani, 18 marzo, si torna in onda per il live ma intanto i naufraghi iniziano a mostrare le proprie caratteristiche. Uno di quelli che si è fatto notare di più, tanto da finire dritto in nomination, è il visconte Francesco Guglielmotti. ecco perché. Come si evince della clip video pubblicata sul sito ufficiale del programma il visconte si è esposto in maniera netta e chiara nei confronti di Elisa Isoardi. “sono molto attratto dalla Isoardi – ha confessato a Ilary Blasi nel ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nemmeno il tempo di sbarcare alla Palapa e già gli ormoni impazziscono,cosa è successo nelle scorse ora tra il visconte Ferdinando Guglielmotti e la show girl Elisa Isoardi. I dettagli Terzo giorno di competizione in Honduras per i dodici (più due) concorrenti dell’dei. Domani, 18 marzo, si torna in onda per il live ma intanto iiniziano a mostrare le proprie caratteristiche. Uno di quelli che si è fatto notare di più, tanto da finire dritto in nomination, è il visconte Francesco Guglielmotti.perché. Come si evince della clip video pubblicata sul sito ufficiale del programma il visconte si è esposto in maniera netta e chiara nei confronti di Elisa Isoardi. “molto attratto dalla Isoardi – ha confessato a Ilary Blasi nel ...

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MediasetPlay : Il nostro @tommaso_zorzi sposa la causa dei #Burinos ???? #Isola - Simonet50415861 : @matteosalvinimi Ma non si sta organizzando qualcosa per gli arrivi dei turisti nella nostra isola? Succederà come… - tuttopuntotv : Tommaso Zorzi intervistato a Casa Chi svela i suoi preferiti dell’Isola dei famosi #Isola -