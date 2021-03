Real Madrid | Rodrygo infortunato… anzi no | sito dei blancos e profili social vittima di un hacker

(Di martedì 16 marzo 2021) Ha del clamoroso quanto accaduto questa mattina al, a poche ore dalla decisiva sfida di Champions League con l’Atalanta valida per il ritorno degli ottavi di finale. Il club blanco ha, infatti, annunciato sul suo profilo Twitter e sul proprioufficiale l’infortunio di, che avrebbe subito una ricaduta al tendine del bicipite femorale destro.L’annuncio ha fatto scattare l'allarme nell’ambiente madrileno visto anche il problema accusato nelle ore precedenti da Hazard. Peccato che, come sottolinea anche AS, pare che si sia trattato "solo" di un intervento da parte di unai danni del.Pochi minuti dopo l’annuncio, infatti, la notizia del problema aè sparita da ogni account ufficiale madrileno e, secondo ...

Advertising

marcoconterio : ?? #Zidane su #CristianoRonaldo a Sky: 'C'è qualcosa di vero nel ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Si, pu… - SkySport : Real-Atalanta, Zidane: 'Ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Sì, può darsi'. VIDEO - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - Fabio28423232 : RT @pisto_gol: Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. Più di que… - Adri91R : La Agenda del 16-3: Real Madrid-Atalanta; Manchester City-Borussia Monchengladbach -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

L'avvicinamento a- Atalanta, la morte del "re dei diritti tv", Marco Bogarelli, il processo per il caso - tamponi alla Lazio, i prossimi convocati di Mancini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 ...Numerosi i precedenti del fischietto tedesco col Milan , in passato anche tanti big match di Champions contro Barcellona,e Aiax. Shakhtar - Roma (andata 0 - 3) è stata invece affidata ...Serve un'impresa all'Atalanta per volare ai quarti di finale di Champions League. I bergamaschi dopo il contestato 0-1 dell'andata devono vincere a Madrid contro il Real di Zidane per continuare ...Martedì 16 marzo, alle ore 21.00, su Canale 5 torna la Champions League. In esclusiva in chiaro, il match di ritorno degli ottavi di ...