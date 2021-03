Grammy: Beyoncé fa storia,a Billie Eilish premio top (Di lunedì 15 marzo 2021) Beyoncé fa storia alla 63/a edizione dei Grammy ma è Billie Eilish ad accaparrarsi il premio principale. Con il singolo Everything I Wanted la giovane cantautrice americana ha vinto infatti per la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 15 marzo 2021)faalla 63/a edizione deima èad accaparrarsi ilprincipale. Con il singolo Everything I Wanted la giovane cantautrice americana ha vinto infatti per la ...

Advertising

rtl1025 : ?? #GRAMMYs: Everything I Wanted di @billieeilish si è aggiudicata il premio per il miglior disco dell'anno, 'I Can'… - vogue_italia : Blue Ivy, figlia di Beyoncé e Jay Z, ha appena vinto il suo primo Grammy. Ad appena 9 anni ?????? - Primaonline : Grammy: da Beyoncé a Stallion, è il trionfo delle donne. A Billie Eilish il premio per il disco dell’anno… - DRepubblicait : I beauty look dei Grammy Awards: da Beyoncé a Dua Lipa, vince la riga al centro [di Martina Manfredi] [aggiornament… - alwayslarry28th : RT @nadachokriii: Sono felicissima per Beyonce ma credo che il video clip di Adore you meritava quel Grammy, e non lo dico perché sono una… -

Ultime Notizie dalla rete : Grammy Beyoncé Grammy 2021, Taika Waititi ringrazia per il premio alla colonna sonora di Jojo Rabbit La colonna sonora di Jojo Rabbit approfondimento Grammy Awards 2021: Beyoncé fa la storia, a Eilish il premio top La soundtrack della pellicola alterna canzoni cardine della storia pop - rock (ma con ...

Grammy 2021, Beyoncé fa la storia - A Billie Eilish il premio più importante Beyoncé fa storia alla 63esima edizione dei Grammy . Queen Bey ha vinto 4 premi, miglior video musicale con 'Brown Skin Girl', migliore performance rap e migliore canzone rap con 'Savage' (insieme a ...

Grammy 2021, le nomination: da Beyoncé a Harry Styles. FOTO Sky Tg24 La colonna sonora di Jojo Rabbit approfondimentoAwards 2021:fa la storia, a Eilish il premio top La soundtrack della pellicola alterna canzoni cardine della storia pop - rock (ma con ...fa storia alla 63esima edizione dei. Queen Bey ha vinto 4 premi, miglior video musicale con 'Brown Skin Girl', migliore performance rap e migliore canzone rap con 'Savage' (insieme a ...