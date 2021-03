Covid Piemonte, 1.742 contagi e 19 morti: bollettino 15 marzo (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 1.742 i contagi di coronavirus registrati oggi marzo in Piemonte e 19 i decessi. Secondo il bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi della Regione i nuovi casi (di cui 158 dopo test antigenico) sono pari al 12,3% dei 14.163 tamponi eseguiti, di cui 7.156 antigenici. Dei 1.742 nuovi casi, gli asintomatici sono 649 (37,2%). I casi sono 352 di screening, 901 contatti di caso, 489 con indagine in corso, 24 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 145 in ambito scolastico e 1.573 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 279.249, di cui 23.424 Alessandria, 13.661 Asti, 9.096 Biella, 38.159 Cuneo, 21.581 Novara, 148.876 Torino, 10.515 Vercelli, 10.477 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.297 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 1.742 idi coronavirus registrati oggiine 19 i decessi. Secondo ilquotidiano dell’Unità di Crisi della Regione i nuovi casi (di cui 158 dopo test antigenico) sono pari al 12,3% dei 14.163 tamponi eseguiti, di cui 7.156 antigenici. Dei 1.742 nuovi casi, gli asintomatici sono 649 (37,2%). I casi sono 352 di screening, 901 contatti di caso, 489 con indagine in corso, 24 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 145 in ambito scolastico e 1.573 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 279.249, di cui 23.424 Alessandria, 13.661 Asti, 9.096 Biella, 38.159 Cuneo, 21.581 Novara, 148.876 Torino, 10.515 Vercelli, 10.477 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.297 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti ...

