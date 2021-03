Inter, Vidal intervento ok: rientro subito dopo Pasqua (Di venerdì 12 marzo 2021) Fiducia sul rientro in tempi brevi per Vidal Nella mattinata odierna Arturo Vidal si è sottoposto ad un Intervento chirurgico al ginocchio sinistro per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro. Il cileno, riporta il Corriere dello Sport di oggi, complice la sosta per le Nazionali spera di saltare al massimo 4 partite rientrando per la sfida contro il Cagliari in programma nel fine settimana dell’11 aprile. “Il cileno tornerà a disposizione dopo la sosta: più facile che si aspetti il match con il Cagliari piuttosto che si acceleri per la trasferta in casa del Bologna. Le gare saltate al massimo saranno 3 o 4 e, quindi, per Conte sarà una perdita contenuta. L’auspicio dell’Inter è che, così, il problema sia definitivamente risolto e che, finalmente, si possa vedere il vero ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Fiducia sulin tempi brevi perNella mattinata odierna Arturosi è sottoposto ad unvento chirurgico al ginocchio sinistro per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro. Il cileno, riporta il Corriere dello Sport di oggi, complice la sosta per le Nazionali spera di saltare al massimo 4 partite rientrando per la sfida contro il Cagliari in programma nel fine settimana dell’11 aprile. “Il cileno tornerà a disposizionela sosta: più facile che si aspetti il match con il Cagliari piuttosto che si acceleri per la trasferta in casa del Bologna. Le gare saltate al massimo saranno 3 o 4 e, quindi, per Conte sarà una perdita contenuta. L’auspicio dell’è che, così, il problema sia definitivamente risolto e che, finalmente, si possa vedere il vero ...

Inter : ?? | REPORT Intervento chirurgico in artroscopia per @kingarturo23 ?? - Inter : ?? | REPORT @kingarturo23 sottoposto a intervento - perfettamente riuscito - al ginocchio sinistro ?? - capuanogio : #Vidal domani operato in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro #Inter - junews24com : Infortunio Vidal: operazione riuscita. Il comunicato dell'Inter - - Dalla_SerieA : Inter, Vidal si opera al ginocchio. Tornerà dopo la sosta - -