Gravina: «Non un pericolo far entrare 10 mila persone in stadi da 60 mila» (Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato della questione riapertura stadi e non solo oggi a Palazzo Vecchio a Firenze Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha così parlato nelle vesti di ospite in audizione oggi dalla Commissione cultura e sport di Palazzo Vecchio a Firenze. Le sue parole riportate da Calcio e Finanza: «Non mi sembra sia un grande pericolo, per la salute dei nostri tifosi, far entrare 100 persone in impianti che ne possono contenere 500-1000, o far entrare 10mila persone in stadi da 60mila, con il rispetto dei protocolli che abbiamo provato sul campo di saper applicare e di saper comunque portare avanti con grande senso di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente della Figc Gabrieleha parlato della questione riaperturae non solo oggi a Palazzo Vecchio a Firenze Gabriele, presidente della FIGC, ha così parlato nelle vesti di ospite in audizione oggi dalla Commissione cultura e sport di Palazzo Vecchio a Firenze. Le sue parole riportate da Calcio e Finanza: «Non mi sembra sia un grande, per la salute dei nostri tifosi, far100in impianti che ne possono contenere 500-1000, o far10inda 60, con il rispetto dei protocolli che abbiamo provato sul campo di saper applicare e di saper comunque portare avanti con grande senso di ...

