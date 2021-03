ATP Santiago 2021: avanza Garin, cadono Andujar e Coria. Sorprende Varillas (Di venerdì 12 marzo 2021) Conferme e sorprese al torneo ATP 250 di Santiago del Cile, dove si sono giocati gli ultimi quattro incontri di secondo turno prima che, domani, abbiano inizio i quarti di finale. cadono due teste di serie, anche abbastanza pesanti, e un personaggio particolarmente imprevedibile si affaccia ai piani alti. L’uomo inatteso è il peruviano Juan Pablo Varillas. 25 anni, numero 171 del mondo e al massimo numero 135, si prende il lusso di eliminare l’argentino Federico Coria, numero 7 del seeding, con il punteggio di 7-4 7-6(2), andandosi a guadagnare un appuntamento con la prima testa di serie, il cileno Cristian Garin, che dopo la debacle di una settimana fa a Buenos Aires si riscatta con un doppio 6-2 sul connazionale Alejandro Tabilo. Sovverte il pronostico anche il colombiano Daniel Elahi Galan, attuale ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Conferme e sorprese al torneo ATP 250 didel Cile, dove si sono giocati gli ultimi quattro incontri di secondo turno prima che, domani, abbiano inizio i quarti di finale.due teste di serie, anche abbastanza pesanti, e un personaggio particolarmente imprevedibile si affaccia ai piani alti. L’uomo inatteso è il peruviano Juan Pablo. 25 anni, numero 171 del mondo e al massimo numero 135, si prende il lusso di eliminare l’argentino Federico, numero 7 del seeding, con il punteggio di 7-4 7-6(2), andandosi a guadagnare un appuntamento con la prima testa di serie, il cileno Cristian, che dopo la debacle di una settimana fa a Buenos Aires si riscatta con un doppio 6-2 sul connazionale Alejandro Tabilo. Sovverte il pronostico anche il colombiano Daniel Elahi Galan, attuale ...

