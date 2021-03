Gino Paoli | “Mi hanno chiesto di appoggiare Matteo Renzi ma non mi piaceva perché i fiorentini mi stanno sul caz*o”

(Di mercoledì 10 marzo 2021)scatenato nel corso del suo intervento a “Un giorno da pecora”, il programma di Radio1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Al centro del dibattito le dimissioni da segretario del Partito Democratico di Nicola Zingaretti: “Forse si è dimessone aveva le palle piene e quando hai le palle piene è meglio mollare”. Le parole più dure vengono però riservate ae più in generale ai: “È una persona che ha presentato un programma straordinario, giusto, che poteva aggiustare tante cose. Aveva un programma intelligente, a me chiesero di appoggiarlo, ma ho detto che non mimisul ca**o.” “Signornoi la invitiamo a tornare su ...

Ecco le sue parole: "Ho soltanto citato una mia intervista a, che ha ripetuto le stesse parole in diverse occasioni. E mi sono documentata negli archivi Rai". Ad ogni modo, nonostante le ..."A ciò si aggiunga il fatto che questa ed altre sue gravi affermazioni - scrive la famiglia Tenco - sarebbero frutto di un'intervista conche, come è noto a tutti e diversamente da Luigi ...Il passaggio del monologo incriminato sarebbe quello in cui la Palombelli ha affermato: “Pensate che Luigi Tenco proprio qui giocando con una pistola ha trovato la morte”. “A ciò si aggiunga il fatto ...Ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora, il cantautore 86enne ha detto la sua (come sempre in modo tranchant) sull’ex premier: ...