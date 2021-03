«Albatros» | la Francia di oggi in un racconto di gendarmi e contadini

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 10 marzo 2021) I Xavier Beauvois è conosciuto per Uomini di dio, uscito nel 2010, adil suo film più popolare. Tutti i suoi lungometraggi raccontano di come uomini ordinari reagiscono al fatto di trovarsi di fronte ad una situazione più grande di loro – bigger than life avrebbe detto Nicolas Ray. In, selezionato nel concorso della Berlinale online appena conclusa, l’ordinario è rappresentato dal tran tran di una cittadina normanna, al tempo stesso costiera e agricola. Lo straordinario è la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.