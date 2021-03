IMPOSTA I TUOI DATI | FINTA EMAIL BNL Gruppo BNP Paribas

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 8 marzo 2021) In queste ora alcuni navigatori ci stanno segnalando unatruffa che “proviene” da BNLBNP. Fate attenzione e cestinate subito. Mai una banca vi chiederà di inserire i vostridi accesso tramite un link in unaecco il testo del messaggio : Grazie per aver scelto BNLBNP. Come parte dei nostri continui sforzi per la privacy e la sicurezza dei, ti chiediamo di Aggiornaresicurezza nel più breve tempo possibile. per attivare un ulteriore livello di sicurezza al tuo account.click per link al sito di phishing Ancora grazie da tutti noi! BNL Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel ...