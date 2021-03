Chiusi due ristoranti su tre. L’allarme Coldiretti: “Vino e cibo invenduti per 11,5 miliardi” (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – Da oggi Chiusi due ristoranti su tre (66%), nelle nuove zone rosse e arancioni. Questo mentre in Sardegna, unica zona bianca del nostro Paese, sono 12 mila i servizi della ristorazione che possono rimanere aperti anche la sera. E’ L’allarme della Coldiretti in occasione della nuova mappa dei colori che scatta da oggi, con soltanto Valle d’Aosta, Liguria, Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia in zona gialla (e quindi con bar e ristoranti aperti fino alle 18). L’apertura serale vale l’80% del fatturato dei ristoranti Il settore della ristorazione è in crisi. La Coldiretti sottolinea come la possibilità dell’apertura serale a cena vale l’80% del fatturato di ristoranti, pizzerie ed agriturismi. Come se non bastassero le chiusure a singhiozzo, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – Da oggiduesu tre (66%), nelle nuove zone rosse e arancioni. Questo mentre in Sardegna, unica zona bianca del nostro Paese, sono 12 mila i servizi della ristorazione che possono rimanere aperti anche la sera. E’dellain occasione della nuova mappa dei colori che scatta da oggi, con soltanto Valle d’Aosta, Liguria, Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia in zona gialla (e quindi con bar eaperti fino alle 18). L’apertura serale vale l’80% del fatturato deiIl settore della ristorazione è in crisi. Lasottolinea come la possibilità dell’apertura serale a cena vale l’80% del fatturato di, pizzerie ed agriturismi. Come se non bastassero le chiusure a singhiozzo, ...

