ATP Doha 2021, Thomas Fabbiano sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni (Di domenica 7 marzo 2021) Nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di tennis di Doha, l’unico giocato dall’azzurro viste le tante defezioni, esce di scena Thomas Fabbiano, testa di serie numero 5 del seeding cadetto, battuto da Christopher O’Connell, numero 3: l’australiano si impone sul cemento del Qatar per 6-3 7-6 (7) in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set i servizi sono dominanti e soltanto in un’occasione si va ai vantaggi: nel quarto game Fabbiano purtroppo si fa rimontare dal 40-15 e, alla prima palla break concessa, cede la battuta. L’australiano ne approfitta e concede soltanto le briciole all’azzurro, conquistando il parziale per 6-3 in 30 minuti. Nella seconda partita si assiste ad un confronto totalmente diverso, in quanto c’è in apertura uno ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Neldel torneo ATP 250 di tennis di, l’unico giocato dall’azzurro viste le tante defezioni, esce di scena, testa di serie numero 5 del seeding cadetto, battuto da Christopher O’Connell, numero 3: l’australiano si impone sul cemento del Qatar per 6-3 7-6 (7) in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set i servizi sono dominanti e soltanto in un’occasione si va ai vantaggi: nel quarto gamepurtroppo si fa rimontare dal 40-15 e, alla prima palla break concessa, cede la battuta. L’australiano ne approfitta e concede soltanto le briciole all’azzurro, conquistando il parziale per 6-3 in 30 minuti. Nella seconda partita si assiste ad un confronto totalmente diverso, in quanto c’è in apertura uno ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP Doha Federer torna a giocare dopo oltre un anno a Doha: "Sono a posto" I tantissimi tifosi sparsi per il mondo non vedono l'ora di riammirarlo : Federer è iscritto all'Atp 250 di Doha, in Qatar, dove è già atterrato da qualche giorno e dove sta ultimando la preparazione ...

Federer, primo allenamento a Doha. Evans o Chardy al primo turno Rieccoli i gesti poetici del Magnfico Roger. Atterrato sul suolo del Qatar, dove prenderà parte all'Atp 250 della settimana prossima, Federer ha subito testato il campo e si è allenato. Il campione di 20 Slam esordirà contro il vincente del match tra Evans e Chardy. E' stato sorteggiato nel quarto ...

Tabellone ATP Doha: Federer torna in campo TennisItaliano.it Federer torna a giocare dopo oltre un anno a Doha: «Sono a posto» Mercoledì saranno passati 404 giorni dal 30 gennaio 2020, giorno dell'ultimo match giocato, la semifinale degli Australian Open persa contro Djokovic. Che intanto lo ha superato per il maggior numero ...

Atp Doha 2021, Fabbiano fermato prima del main draw: O’ Connell passa in due set Thomas Fabbiano si infrange contro l’ultimo ostacolo prima del main draw dell’ATP Doha 2021. L’azzurro è uscito infatti di scena all’ultimo turno di qualificazione, battuto dall’australiano Christophe ...

