Rinviate tutte le elezioni | ecco il decreto | quando si tornerà a votare Troppo tardi?

(Di giovedì 4 marzo 2021) Lepreviste in primavera sono slittate ufficialmente all'autunno. Le indiscrezioni arrivate nella giornata di ieri hanno trovato conferma nel Consiglio dei ministri odierno, che ha varato il testo dellegge che prevede la slittamento delle consultazioni elettorali tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Non c'è ancora una data certa, ma si presume che si andrà ail 10 ottobre. La decisione riguarda innanzitutto leamministrative: rimandato ovviamente anche il voto nelle grandi città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. Inoltre sono statele suppletive per la Camera a Siena e le consultazioni regionali che erano già state indette in Calabria. Ildispone lo slittamento dile ...

ToninoMunari : @AIessandra__bb ergo , tutte le elezioni sono rinviate a data da destinarsi , ossia fino a quando non si inventi un nuovo partito - callmegoodlife : @RadioPem Ho fatto la foto proprio perché fino alle 20 di oggi TUTTE erano a 24 gare, al netto di posticipi e gare rinviate. - ken_parker67 : @Paolopolitica @OfficialSSLazio Allora andavano rinviate tutte quelle che erano relative a squadre con contagiati - TeleradioNews : Caserta. Elezioni comunali forse rinviate ma Nicoletta Pomposo ‘da’ una scossa’ al centro destra -… - TeleradioNews : Caserta. Elezioni comunali forse rinviate ma Nicoletta Pomposo ‘da’ una scossa’ al centro destra -… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinviate tutte

Il Resto del Carlino

Le posizioni però non sonouguali, infatti è chiaro come un rinvio non sarebbe gradito a quelle forze che in questo momento sono ben posizionate nei sondaggi. A pesare sulla decisione del ...Da quanto apprende l'agenzia di stampa Ansa, nell'ordine del giorno è stata inserita anche la discussione riguardo il rinvio dile elezioni già previste e calendarizzate per questa primavera. ...Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge che rinvia le elezioni amministrative e suppletive a una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre Sul tavolo del ...ROMA (Reuters) - Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che rinvia le elezioni amministrative previste per la prossima primavera e le Regionali in Calabria, fissate per Aprile, a caus ...