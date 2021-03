Sanremo Visto e Copiato: il make-up tutorial del look di Matilda De Angelis in prima serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il trucco primaverile in prima serata della co-conduttrice del festival di Sanremo, l’attrice Matilda De Angelis ci è sembrato perfetto per augurarci una rinascita e ripartenza. Nei toni del rosa e del pesca è un inno alla positività e per questo lo abbiamo scelto come ispirazione. La makeup artist Rita Fiorentino lo riproduce step by step nel video tutorial della nostra rubrica social “ Sanremo visto e copiato” in onda sul profilo Instagram di Vanity Fair il giorno dopo la serata all'Ariston Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il trucco primaverile in prima serata della co-conduttrice del festival di Sanremo, l’attrice Matilda De Angelis ci è sembrato perfetto per augurarci una rinascita e ripartenza. Nei toni del rosa e del pesca è un inno alla positività e per questo lo abbiamo scelto come ispirazione. La makeup artist Rita Fiorentino lo riproduce step by step nel video tutorial della nostra rubrica social “ Sanremo visto e copiato” in onda sul profilo Instagram di Vanity Fair il giorno dopo la serata all'Ariston

