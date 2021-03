Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: è polemica con gli autori, retroscena (Di martedì 2 marzo 2021) Il tweet della discordia: l'influencer e quel messaggio poco carino nei confronti degli autori del GF Vip L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 2 marzo 2021) Il tweet della discordia: l'influencer e quel messaggio poco carino nei confronti deglidel GF Vip L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - Corriere : Grande Fratello Vip: trionfa Zorzi, Pretelli battuto al televoto - Corriere : Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2021 - bad_decisions0 : RT @star3star3: Il più bel momento per croccantino in 5 mesi di grande fratello è stato quando tommaso e stefania gli hanno detto di essers… - Day_mello7 : RT @edoruta: “Ieri nel post puntata c’è stata la fine delle Rosmello” “Comunque Dayane per me è la vincitrice morale del Grande fratello pe… -