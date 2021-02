Basket | Jasmin Repesa positivo al Covid | “Tosse e febbre | spero di uscirne presto”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Resto del Carlino segnala che, allenatore della Carpegna Prosciutto Pesaro, ha contratto il-19 dopo la Coppa Italia e prima della ripresa del campionato. E’ lo stesso allenatore a parlare del suo isolamento a Zagabria: “Non so dove posso averlo preso. Sicuramente ero stanco perché dopo le tre partite di Coppa Italia ho preso la macchina e sono andato a Zagabria: ho guidato per una decina di ore. Poi ho girato. Sono stato molte ore alla guida ed ero un po’ debilitato. Onestamente non so anche dove mi sono contagiato perché non ho incontrato nessuno”. Per ciò che concerne i sintomi ha poi aggiunto: “Un po’ di, un po’ di. Diciamo che non sto benissimo, madi uscireda questa situazione”. SportFace.

L'Olimpia stritola anche la volenterosa Pesaro che Jasmin Repesa porta all'atto finale contro ogni pronostico. Ma contro la sua ex squadra, a cui ha regalato le due ultime Final Eight, non c'è storia.