L’avvertimento di una ex del GF Vip a Giulia Salemi: c’entra Pierpaolo Pretelli (e pure la Gregoraci) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono la coppia più “attenzionata” del Grande Fratello Vip. Tra le pagine del numero di Nuovo attualmente in edicola, anche Patrizia De Blanck ha voluto dire la sua mettendo “in guardia” l’italo persiana. Ex del GF Vip mette in guardia Giulia Salemi da Pierpaolo Giulia dovrebbe stare attenta: Pierpaolo non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 25 febbraio 2021)sono la coppia più “attenzionata” del Grande Fratello Vip. Tra le pagine del numero di Nuovo attualmente in edicola, anche Patrizia De Blanck ha voluto dire la sua mettendo “in guardia” l’italo persiana. Ex del GF Vip mette in guardiadadovrebbe stare attenta:non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : L’avvertimento di una ex del GF Vip a Giulia Salemi: c’entra Pierpaolo Pretelli (e pure la Gregoraci) #gfvip… - boonaboorra : @salomone_l Secondo me è una provocazione nonché un avvertimento - joseadss : RT @lameduck1960: Stamattina Jack mi ha fatto trovare l'account bloccato per una segnalazione giunta di 'violazione di copyright' senza spi… - mellisdead : @strvangx ESATTO, MI SONO RITROVATA UNA FOTO LEAKATA IN TL SENZA AVVERTIMENTO ORA PER FORTUNA NON L'HO VISTA PERÒ CHE CAZZO - graziosov : RT @lameduck1960: Stamattina Jack mi ha fatto trovare l'account bloccato per una segnalazione giunta di 'violazione di copyright' senza spi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’avvertimento una Luca Attanasio, ambasciatore ucciso in Congo: l’agguato in strada, volevano rapire gli «uomini bianchi» Corriere della Sera